15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Адвокат Кокорина: "Александр выехал на встречную полосу из-за стертой разметки"

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Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина заявил в пятницу в мировом суде, что футболист выехал на встречную полосу в Москве из-за стертой дорожной разметки.

– Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами, – приводит "Р-Спорт" слова адвоката Кокорина. – Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно.

По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль "Бентли". На водителя, которым оказался Кокорин, составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. Отмечается, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170324/1118094566.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Сергей Барнаулец

Может, это линии извилин напрочь стёрлись?

16:59

tarkys

С такими деньгами, быть виноватым, это совсем головы не иметь.

16:45

zyuk

Адвокат Кокорина: Александр выехал на встречку из за стертого напрочь желания развиваться и расти, как футболист.

15:58

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