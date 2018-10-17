Адвокат: "Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку"

Адвокат Олег Попов подчеркнул: нападающий "Зенита" Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку одному из потерпевших по делу о драке в центре Москвы директору департамента Минпромторга Денису Паку.

Ранее появилась информация о том, что Кокорин признался в оскорблениях по национальному признаку в отношении Пака. По словам Попова, в настоящий момент его подзащитный находится в статусе подозреваемого, а действия Кокорина надо квалифицировать как побои, но не хулиганство.

- Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер, - цитирует ТАСС Попова. - О предъявлении обвинений уведомлений не поступало.

Между сторонами возник бытовой конфликт, регламентирующийся ст. 116 УК РФ ("Побои"), дополнительных квалификаций по другим статьям УК он не требует.

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