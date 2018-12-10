Адвокат Кирилла Кокорина: "Успешное рассмотрение апелляции на продление срока ареста маловероятно"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что апелляционная жалоба защиты Кирилла, его брата форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева назначены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда на 18 декабря. Барик отметил, что сегодня подал апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания его подзащитного под стражей до 8 февраля 2019 года.

– По поводу даты мне пока ничего неизвестно, потому что жалоба была подана только во второй половине дня, – сказал Барик. – По состоянию на первую информации по другим жалобам – у нас же все они будут вместе рассматриваться – у меня нет. Что касается прогнозов по поводу судьбы жалобы, то в соответствии с нормами права она должна быть удовлетворена. Но если в них не вдаваться, а просто проанализировать, какие решения принимают судебные инстанции, какую позицию занял суд, можно сделать вывод о том, что удовлетворение жалобы маловероятно. В соответствии с нормами права, есть масса оснований для того, чтобы постановление суда считать незаконным. Есть нарушения уголовно-процессуального законодательства, нарушения постановления пленума Верховного суда №41 от 2013 года, которое как раз регламентирует порядок рассмотрения дел и дает разъяснения судам, на что нужно обратить внимание. Этого сделано не было, по закону постановление должно быть отменено.

Братьям Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. Сейчас все трое находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Срок содержания Кокориных и Мамаева под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. (Игорь Новиков)