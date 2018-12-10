Адвокат Кирилла Кокорина: "Сегодня подаем апелляционную жалобу. Ее рассмотрят на этой неделе или в начале следующей"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил "СЭ", что сегодня будет подана апелляция на решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания его подзащитного под стражей до 8 февраля 2019 года.

Кириллу, его брату, форварду "Зенита" Александру Кокорину, хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву и другу полузащитника Александру Протасовицкому предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Сегодня в течение дня планируем подать апелляционную жалобу, – сказал Барик. – На данном этапе в связи с продлением срока содержания под стражей пока сделаем только это.

– Сколько времени потребуется для рассмотрения апелляции?

– Это произойдет либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Дело нужно подготовить, передать в Мосгорсуд, назначить заседание.

Срок содержания Кокориных, Мамаева и Протасовицкого под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. (Игорь Новиков)

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