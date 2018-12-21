Адвокат Кирилла Кокорина: "Переквалификация обвинения усугубляет положение обвиняемых"

Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что братьям, а также полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и детскому тренеру Александру Протасовицкому предъявлено более тяжкое обвинение.

Сегодня агентство городских новостей "Москва" сообщило, что по результатам медицинских экспертиз потерпевших следствие переквалифицировало статью 116-ю УК РФ "Побои" на часть 2 статьи 115-й "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий содержатся под стражей в столимчном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Всем четверым также предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 "Хулиганство".

– Можно ли говорить, что обвинение ужесточилось? – вопрос Барику.

– Это усугубляет положение обвиняемых, потому что обвинение предъявлено в совокупности со статьей 35-й УК РФ "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору". Часть 7 этой статьи предписывает, что наказание ужесточается.

– Что грозит обвиняемым теперь, после переквалификации?

– Здесь надо разбирать по каждому эпизоду отдельно. По 115-й статье максимальное наказание – два года лишения свободы, но у нас два обвинения по этой статье. Плюс, еще есть обвинение по 213-й "Хулиганство", хотя легитимность обвинения вызывает сомнения, поскольку в части 2 115-й статьи охватывается квалифицирующий признак "Из хулиганских побуждений", который нам вменен отдельно. То есть, в нашем случае, самостоятельное обвинение по части 2 213-й статьи "Хулиганство" вообще не должно существовать. Впрочем, мы и с квалифицирующим признаком не согласны. Хулиганство – это беспричинное поведение с желанием нарушить общественный порядок, а у нас были конфликтные ситуации, которые вот так неудачно повернулись. У моего доверителя еще остается обвинение по 116-й статье "Побои" в эпизоде с Гайсиным, но оно тоже более чем несостоятельно, поскольку сам Гайсин и на допросах, и на очных ставках говорил, что Кирилл Кокорин не бил его, это запротоколировано. Да и на видеозаписи это просматривается.

– Собираетесь обжаловать действия следствия?

– Думаю, сначала ознакомимся со следственными материалами, а потом решим, что лучше предпринять чтобы разбить обвинение, которое, на наш взгляд, предъявлено незаконно. (Иван Торопцев)