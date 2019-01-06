Адвокат Кирилла Кокорина не подтвердил, что его подзащитный сыграет в футбол в тюрьме

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина в разговоре с корреспондентом "СЭ" не подтвердил, что брат форварда "Зенита" Александра Кокорина примет участие в матче в московском СИЗО-2 "Бутырка". Ранее стало известно, что согласие на игру дал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

– Из-за праздников я не в курсе процессуальных дел, – сказал Барик.

– Вопрос, относящийся не к этому: примет ли Кирилл Кокорин участие в футбольном матче в "Бутырке", который, вероятно состоится 19 января?

– Пока такого подтверждения у меня нет, поскольку в новогодние каникулы у меня нет доступа к посещению и общению с подзащитным.

Напомним, Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в изоляторе как обвиняемые в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. В начале декабря 2018 года им продлили срок содержания под стражей до 8 февраля 2019 года. (Иван Торопцев)