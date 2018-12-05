Адвокат и следователь: милая беседа в перерыве слушаний дела Мамаев - Кокорин

В перерыве заседания по делам полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, которое проходит в Тверском районном суде, один из адвокатов форварда "Зенита" весело пообщался со следователем. Они оба посмеялись и похлопали друг друга по плечам.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!