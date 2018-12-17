Адвокат Глушаковой: "Денис думал, что капитан "Спартака" не может быть вызван в полицию в принципе"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака", в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказал свое мнение о вызове футболиста в полицию.

В понедельник Глушаков был допрошен сотрудниками органов внутренних дел по поводу заявления Дарьи, в котором она утверждала, что муж угрожал ей убийством. В данный момент супруги ведут бракоразводный процесс.

– Детали допроса мне неизвестны, но сам факт, что Денису пришлось явиться в УВД ЗАО Москвы и дать разъяснения – это очень хорошо, – сказал Жорин. – В некоторой степени это отпустило Глушакова с небес на землю. Он-то пребывал в полной уверенности, что капитан "Спартака" не может быть вызван в полицию в принципе. А тут пришлось прийти. Думаю, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, а какое именно – узнаем в ближайшее время. (Игорь Новиков)​

Глушакова вызвали на допрос в полицию // Возбудят ли против Глушакова уголовное дело? Отвечает адвокат Дарьи Глушаковой // Глушаков уехал из полиции после допроса //

Адвокат Глушакова отказалась комментировать его вызов на допрос