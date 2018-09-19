Адвокат Глушакова: "В бане с Денисом была его давняя подруга"

Адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Марина Дубровская прокомментировала скандальное видео с участием хавбека. В сети появился ролик, на котором жена Глушакова Дарья застает Глушакова в бане с женщиной.

– Кто в тот момент был в бане с Денисом?

– В бане с Денисом была давняя хорошая подруга. Когда Денис решит, мы предоставим вам фотографии из их детства. Они дружат с 10-летнего возраста.

– То есть эта "давняя хорошая подруга" из Миллерово?

– Я не знакома с местами их детства, но девушка, да, оттуда – из его мест. Старая подруга. (Дмитрий Сомов)

Полностью интервью адвоката Глушакова