Адвокат Глушакова: "Обвинения в том, что Денис совершил уголовное правонарушение, мы без внимания не оставим. Обещаю"

После переноса на 19 октября заседания Никулинского районного суда Москвы по поводу определения места жительства детей Дарьи и Дениса Глушаковых о ситуации высказалась адвокат полузащитника "Спартака" Марина Дубровская.

- Мы довольно долго не хотели давать комментарии по поводу всего, что касается личной жизни семьи Глушаковых по одной простой причине - там растет двое маленьких детей, - заметила Дубровская. - Денис был не готов их каким-то образом притягивать к конфликту - хотел защитить, как делал это всю свою жизнь, и продолжит заботиться о благополучии своих дочерей.

Сегодняшний процесс проходил в закрытом режиме. Все его участники предупреждены, что за разглашение каких-либо сведений наступит уголовная ответственность.

Мы предоставили всевозможные доказательства, чтобы судья всесторонне ознакомился с делом и вынес единственно правильное решение для двух маленьких девочек.

Те комментарии, которые были даны представителями Дарьи, по поводу того, что Денис якобы совершил уголовное правонарушение, ни в коем случае не останутся без нашего внимания. Это мы обещаем.

Напомним, что ранее стало известно, что 24 сентября Денис Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

Также по словам Сергея Жорина, адвоката Дарьи, Глушаков вывел с со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость супругов. (Арман Мкртчян)