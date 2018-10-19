Адвокат Глушакова: "Дарья угрожает Денису физической расправой"

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировала ход бракоразводного процесса супругов. В пятницу в Никулинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по делу.
24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов. Как ранее утверждал Сергей Жорин, адвокат Дарьи, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.
- Сегодня было предварительное слушание или по существу? – вопрос Дубровской.
- Предварительное. Это открытая информация, можете проверить у пресс-секретаря суда.
- Каковы итоги заседания?
- Не могу комментировать, это закрытый процесс.
- Жорин утверждает, что удовлетворено ходатайство о том, что Денис должен платить алименты Дарье в размере трети своих доходов до окончательного решения суда. Верная информация?
- Я не могу комментировать, к сожалению. За это наступает уголовная ответственность.
- А почему Жорин комментирует?
- Обязательно посмотрю, что он там сказал.
- Вы утверждаете, что Дарья угрожает Денису. В чем это выражается?
- Не дает видеть детей уже больше месяца, которые проживают с мамой в Москве. Каждый раз, когда он просит, отвечает угрозами физической расправы.
- Есть доказательства?
- Конечно. Мы голословно ничего не заявляем. Все находится в суде.
- Тот же Жорин говорит, что все эти доказательства "левые".
- Ой, что-то вам адвокат Жорин, действительно много всего странного рассказал. Мне надо почитать. Я пока к его интервью не готова.
- Когда будет следующее заседание?
- 14 ноября - продолжение в рабочем режиме. (Арман Мкртчян)
Суд идет! Началось заседание по бракоразводному процессу семьи Глушаковых
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sud-idet-nachalos-zasedanie-po-brakorazvodnomu-processu-semi-glushakovyh-1469419/