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Адвокат Глушакова: "Дарья угрожает Денису физической расправой"

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака"  Дениса Глушакова, прокомментировала ход бракоразводного процесса супругов. В пятницу в Никулинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по делу.

24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов. Как ранее утверждал Сергей Жорин, адвокат Дарьи, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.

 
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- Сегодня было предварительное слушание или по существу? – вопрос Дубровской.

- Предварительное. Это открытая информация, можете проверить у пресс-секретаря суда.

- Каковы итоги заседания?

- Не могу комментировать, это закрытый процесс.

- Жорин утверждает, что удовлетворено ходатайство о том, что Денис должен платить алименты Дарье в размере трети своих доходов до окончательного решения суда. Верная информация?

- Я не могу комментировать, к сожалению. За это наступает уголовная ответственность.

- А почему Жорин комментирует?

- Обязательно посмотрю, что он там сказал.

 
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- Вы утверждаете, что Дарья угрожает Денису. В чем это выражается?

- Не дает видеть детей уже больше месяца, которые проживают с мамой в Москве. Каждый раз, когда он просит, отвечает угрозами физической расправы.

- Есть доказательства?

- Конечно. Мы голословно ничего не заявляем. Все находится в суде.

- Тот же Жорин говорит, что все эти доказательства "левые".

- Ой, что-то вам адвокат Жорин, действительно много всего странного рассказал. Мне надо почитать. Я пока к его интервью не готова.

- Когда будет следующее заседание?

- 14 ноября - продолжение в рабочем режиме. (Арман Мкртчян)

Суд идет! Началось заседание по бракоразводному процессу семьи Глушаковых

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sud-idet-nachalos-zasedanie-po-brakorazvodnomu-processu-semi-glushakovyh-1469419/

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