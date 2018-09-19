Адвокат: "Глушаков полгода не живет с супругой. В бане он был не с проституткой, а с подругой детства"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков принял решение развестись с супругой Дарьей. Об этом в интервью Super.ru заявила адвокат Марина Дубровская, к которой в ходе бракоразводного процесса обратился 31-летний игрок. Глушаков женился на Дарье в 2009 году, у пары родились две дочери - Валерия и Александра.

"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис - хороший отец, любит своих детей. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет", - сказала Дубровская.

По ее словам, Дарья недавно устроила скандал и ворвалась в сауну, где отдыхал Глушаков, и начала снимать его на видео, после чего стала распространять запись в Интернете, обвиняя его в измене с проституткой.

"На самом деле к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе", - добавила Дубровская.

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. По информации "СЭ", оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых.

Кроме того роль капитана в матче с "Рапидом" вместо Глушакова исполнит защитник Георгий Джикия. Скорее всего, повязка сохранится у игрока сборной России и в дальнейшем.

Заявление Дарьи, жены Дениса Глушакова. Когда снято видео? Кто его слил в сеть? Что будет дальше?