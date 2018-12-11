19:36 | Футбол — РПЛ

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Знакомлюсь с записями угроз Глушакова. Полиция проводит проверку"

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Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал "СЭ" появившиеся в интернете аудиозаписи, на которых капитан "Спартака" Денис Глушаков угрожает своей жене. Супруги ведут бракоразводный процесс.

 
Дарья и Денис Глушаковы.Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"

Ранее в сети появилась запись угроз Глушакова в адрес жены.

– Знакомлюсь с аудио в интернете и этому всему удивляюсь, – говорит Жорин. – Дарья мне говорила, что Денис ей угрожает, но эти записи слышу впервые. Честно говоря, не понимаю того, как они оказались в сети. Действительно, вместе с заявлением в полицию представлялись определенные доказательства, но я их не исследовал. Сейчас этим занимаюсь. Надеюсь, что полиция примет процессуальное решение по данному заявлению. Какие-то детали сейчас не могу вам рассказать.

– Есть какие-то доказательства, что угрозы идут Дарье, а не кому-то другому?

– Если они были озвучены при общении с Дарьей, очевидно, что они имеют отношение именно к ней. Полиция проводит проверку и в рамках нее, надеюсь, все прояснится и будет какое-то решение. (Арман Мкртчян)

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/glushakov-ugrozhaet-zhene-lavina-oskorbleniy-ot-kapitana-spartaka-1489430/

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