Адвокат Дарьи Глушаковой: "Знакомлюсь с записями угроз Глушакова. Полиция проводит проверку"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал "СЭ" появившиеся в интернете аудиозаписи, на которых капитан "Спартака" Денис Глушаков угрожает своей жене. Супруги ведут бракоразводный процесс.

Ранее в сети появилась запись угроз Глушакова в адрес жены.

– Знакомлюсь с аудио в интернете и этому всему удивляюсь, – говорит Жорин. – Дарья мне говорила, что Денис ей угрожает, но эти записи слышу впервые. Честно говоря, не понимаю того, как они оказались в сети. Действительно, вместе с заявлением в полицию представлялись определенные доказательства, но я их не исследовал. Сейчас этим занимаюсь. Надеюсь, что полиция примет процессуальное решение по данному заявлению. Какие-то детали сейчас не могу вам рассказать.

– Есть какие-то доказательства, что угрозы идут Дарье, а не кому-то другому?

– Если они были озвучены при общении с Дарьей, очевидно, что они имеют отношение именно к ней. Полиция проводит проверку и в рамках нее, надеюсь, все прояснится и будет какое-то решение. (Арман Мкртчян)