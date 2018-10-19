Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис уже не хочет алименты - только забрать детей"

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи, прокомментировал ход бракоразводного процесса супругов. Сегодня в Никулинском районного суде Москвы прошло очередное заседание по делу. Там был рассмотрен вопрос по определению места жительства детей Глушаковых.

24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов. Как ранее утверждал Жорин, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.

- Сторона Глушакова подала встречный иск. Нужно порадоваться этому, - сказал Жорин. – Денис по-прежнему намерен забрать детей у мамы. Раньше настаивал еще и на выплате ему алиментов, сейчас этого уже не хочет – только, повторю, забрать детей. (Арман Мкртчян)

Суд идет! Началось заседание по бракоразводному процессу семьи Глушаковых