Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис не хочет платить алименты, а хочет получать их - не меньше 80 тысяч в месяц"

Адвокат Дарьи Глушаковой, супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал ход бракоразводного процесса пары.

- Каждая сторона настаивает на своих исковых требованиях, - говорит Сергей Жорин. - Дарья хочет, чтобы дети остались проживать с ней. Денис же хочет, чтобы детей передали на воспитание ему. Заседание отложили, так как сторона Дениса подала ходатайство - мы предложили большое количество доказательств, обосновывающих нашу позицию. И суд принял решение перенести рассмотрение на 19 октября для определения вопроса о взыскании алиментов до вынесения решения по существу в рамках статьи 108 Семейного кодекса РФ.

- Адвокат Дениса Марина Дубровская присутствовала?

- Да. Сегодня их сторона была усилена. Четыре человека представляли его интересы и были категорически против, чтобы дети оставались с мамой. Думаю, что Денис не хочет, чтобы дети были с ним, просто не хочет платить алименты, а хочет их получать и не меньше 80 тысяч рублей в месяц. (Арман Мкртчян)

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