19:01 | Футбол — РПЛ

Адвокат бывшей жены Тарасова посоветовал футболисту погасить долг и не позориться

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Адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива"  Дмитрия Тарасова  Оксаны посоветовал футболисту погасить долг по алиментам. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок должен отдать более 15 миллионов рублей. 

Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошёл в отказ. Между тем, Преображенский суд вернул Тарасову его иск, т.к он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться, - написал Сергей Жорин в своем Твиттере.

11 октября нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

14 октября стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии. 

Развод, СИЗО и пьянство за рулем. Что не так с российскими футболистами?

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