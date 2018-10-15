Адвокат бывшей жены Тарасова посоветовал футболисту погасить долг и не позориться

Адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны посоветовал футболисту погасить долг по алиментам. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок должен отдать более 15 миллионов рублей.

- Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошёл в отказ. Между тем, Преображенский суд вернул Тарасову его иск, т.к он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться, - написал Сергей Жорин в своем Твиттере.

Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошёл в отказ ;))) Между тем, Преображенский суд вернул Тарасову его иск, т.к он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно?😂😂 Посоветуйте ему погасить долг и не позориться ;)) https://t.co/9crwITl2pB – Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 15 октября 2018 г.

11 октября нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

14 октября стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии.

Развод, СИЗО и пьянство за рулем. Что не так с российскими футболистами?