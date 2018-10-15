17:01 | Футбол — РПЛ

Адвокат брата Кокорина обжаловал его арест

Обсудить
1

Защита брата нападающего "Зенита"  Александра Кокорина  Кириллаарестованного по обвинению в хулиганстве, обжаловала решение суда.

Апелляционная жалоба адвоката Кокорина К. Шин назначена в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 19 октября в 10.30, - сказала адвокат Кирилла Анастасия Дзюрко в интервью РИА Новости.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

Опрос

Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181015/1144051478.html

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...