Адвокат брата Кокорина обжаловал его арест

Защита брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла, арестованного по обвинению в хулиганстве, обжаловала решение суда.

- Апелляционная жалоба адвоката Кокорина К. Шин назначена в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 19 октября в 10.30, - сказала адвокат Кирилла Анастасия Дзюрко в интервью РИА Новости.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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