Адвокат брата Кокорина: "Кирилл не примет участия в футбольном матче в "Бутырке"

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ", что его подзащитный не сыграет в футбольном матче, который планируется организовать в СИЗО-2 "Бутырка".

Оба Кокориных, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

– Сыграет ли Кирилл Кокорин в футбольном матче, который планируют провести в "Бутырке"?

– Нет, Кирилл не будет принимать в нем участия. Да и вообще, как мне кажется, инициатива уже сошла на нет, потому что в дело включились другие члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии. – Прим. "СЭ"), которые считают, что такое мероприятие противоречит закону. Так что, похоже, весь матч под сомнением, но, если он состоится, Кирилл Кокорин в нем не сыграет.

– На какой стадии в данный момент находится дело?

– Сейчас потерпевшие знакомятся с материалами дела. В начале следующей недели следователь должен сообщить нам, когда он пригласит нас для начала той же процедуры – ознакомление с материалами. Думаю, к середине следующей недели мы уже приступим.

– Как Кирилл сейчас себя чувствует в СИЗО?

– Кирилл не болеет, здоров, бодр, читает книги, размышляет о жизни, отвечает на письма, которые получает, ходит в спортзал. (Иван Торопцев)