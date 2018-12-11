Адриану опроверг слухи об уходе

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану прокомментировал информацию о том, что он может уйти в аренду в "Интернасионал" в 2019 году. Он заявил, что все это - слухи. Игрок продожит играть в составе красно-белых.
Контракт Адриану со "Спартаком" действует до 30 июня 2020 года.
- Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете - не более чем слухи. Я продолжу играть за "Спартак", защищая цвета нашего клуба. Хорошего Рождества и счастливого Нового год всем болельщикам!, - сказал Адриану на ролике, опубликованном в Твиттере клуба.
В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.
🎙 Луис @LuizAdriano_9 Адриано опровергает слухи об уходе. pic.twitter.com/4Sqqk3Of4M– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 декабря 2018 г.