Адриану опроверг слухи об уходе

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану прокомментировал информацию о том, что он может уйти в аренду в "Интернасионал" в 2019 году. Он заявил, что все это - слухи. Игрок продожит играть в составе красно-белых.

Контракт Адриану со "Спартаком" действует до 30 июня 2020 года.

- Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете - не более чем слухи. Я продолжу играть за "Спартак", защищая цвета нашего клуба. Хорошего Рождества и счастливого Нового год всем болельщикам!, - сказал Адриану на ролике, опубликованном в Твиттере клуба.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.

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