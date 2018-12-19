Адриану назвал лучшего игрока РПЛ. Не себя

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану считает Зе Луиша лучшим игроком российской премьер-лиги. Он также отметил самого талантливого игрока спартаковской молодежки.

– Кто из спартаковской молодежи самый талантливый.

– Ломовицкий – хороший игрок. У него есть все качества, которые нужны футболисту. Быстрый, способный, волевой. Быстро учится, - заявил Адриану в интервью клубному каналу.

– Кто лучший игрок в РПЛ?

– Зе Луиш. Потому что он прекрасный футболист. Сильный. Хорошо играет головой. Отлично владеет мячом.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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