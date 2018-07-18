Адриану, Мельгарехо и Тимофеев тренировались индивидуально из-за мышечной усталости

"Спартак" 18 июля на сборе в австрийском Филлахе провел две тренировки.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе по-прежнему продолжают курс восстановления. Они занимались по индивидуальному плану.
- Есть группа футболистов, которая не тренировалась на равных с партнерами, - сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. - Это Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриану.
К счастью, их отсутствие не связано с серьезными повреждениями, но тренерский штаб "Спартака" принял решение об индивидуальной работе каждого из них в связи с мышечной усталостью игроков, накопленной в интенсивных тренировках и контрольных матчах.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-07-18-spartak_trenirovki_utrom_i_vecherom/
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Михаил Вартапетов
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо