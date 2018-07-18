Адриану, Мельгарехо и Тимофеев тренировались индивидуально из-за мышечной усталости

"Спартак" 18 июля на сборе в австрийском Филлахе провел две тренировки.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе по-прежнему продолжают курс восстановления. Они занимались по индивидуальному плану.

- Есть группа футболистов, которая не тренировалась на равных с партнерами, - сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. - Это Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриану.



К счастью, их отсутствие не связано с серьезными повреждениями, но тренерский штаб "Спартака" принял решение об индивидуальной работе каждого из них в связи с мышечной усталостью игроков, накопленной в интенсивных тренировках и контрольных матчах.