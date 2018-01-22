Адриану и Промес – в атаке "Спартака" на матч с "Астаной"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определился со стартовым составом команды на контрольный матч с "Астаной", который пройдет на сборе в ОАЭ. Нападающие Луиз Адриану и Квинси Промес выйдут на поле с первых минут.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернанду, Промес, Попов, Мельгарехо, Луиз Адриану.

Запасные: Максименко, Петкович, Рассказов, Пашалич, Еременко, З. Бакаев, Педро Роша, Зобнин, Самедов, Зе Луиш.

Трансляция матча "Спартак" - "Астана"