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11:38 | Футбол — РФПЛ

Адриану, Глушаков, Зобнин и Промес пожелали "Спартаку" успехов в новом сезоне КХЛ


Полузащитники "Спартака" Роман Зобнин и Денис Глушаков, а также нападающие Квинси Промес и Луиз Адриану пожелали одноименной хоккейной команде удачи в новом сезоне КХЛ.

Первый матч регулярного чемпионата красно-белые проведут сегодня против "Сибири", начало игры - в 15.30 по московскому времени. В минувшем сезоне спартаковцы не попали в плей-офф, заняв 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

 

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