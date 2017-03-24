Административное здание "Томи" выставлено на торги за долги клуба

Административно-бытовой корпус футбольного клуба "Томь", арестованный судебными приставами за долги, выставлен на продажу, сообщает ТАСС. Аукцион состоится 27 апреля. Если долги будут погашены до момента торгов, то УФССП по Томской области будет вправе отозвать имущество с реализации и снять арест.

Срок приема заявок до 25 апреля. Стоимость определена в размере 65,8 миллиона рублей, шаг аукциона 658 тысяч рублей.

"Томь" испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала "Томь" на 45 тысяч рублей за задолженность по зарплате, главу клуба – на 15 тысяч рублей. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 миллиона рублей.

В целом "Томь" накопила долгов за 2016 год в размере 460 миллионов рублей. В начале месяца спонсор "Томи" – "Газпром нефть" – направил клубу 200 миллионов рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное здание. Но в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 миллионов рублей.

"Томь" занимает последнее в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 12 очков в 20 турах.