Адилсон: "В России очень высокий уровень футбола"

Полузащитник "Терека" Адилсон Варкен в интервью ZH высоко оценил уровень премьер-лиги. По словам бразильца, он многое узнал, выступая в России.

– Насколько вы выросли в профессиональном плане, выступая в чемпионате России?

– Я узнал многое, как в плане игры, так и за пределами футбольного поля. Здесь разные культуры, я начал учить иностранные языки – английский и русский. Есть возможность путешествовать по Европе. Мне предоставился шанс играть против футболистов высочайшего уровня, таких как Халк и Жулиану. Уровень футбола очень высок. Я работал с тремя тренерами, у которых различные методики.