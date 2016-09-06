Адилсон: "Думаю, в октябре буду играть"

Полузащитник "Терека" Адилсон в интервью пресс-службе грозненского клуба подчеркнул, что рассчитывает вернуться на поле к октябрю. В данный момент бразильский хавбек проходит курс реабилитации после перенесенной операции.

– Как проходит ваш послеоперационный период?

– Выполняю все предписанные врачами процедуры. Каждый день езжу в клинику в Порту-Алегри, это в тридцати километрах от моего дома. Сейчас у меня реабилитационный период.

– В целом как самочувствие, что говорят врачи?

– В принципе, дальше – только время союзник. Для меня разработаны специальные упражнения для восстановления мышц. Операция ведь была сложная. Все предписания врачей выполняю, понимаю, что мне нужно играть, и делаю все, чтобы скорее поправиться.

– Наверное, уже и по мячу соскучились, не говоря по играм?

– Кстати, только-только начал тренировки с мячом.

– А когда возвращаетесь в клуб?

– Я поддерживаю телефонную связь с главным тренером, все, что делаю, докладываю тренеру, врачам. Через две недели после реабилитации приеду в Грозный и уже начну готовиться к официальным матчам.

– Когда ожидать вашего появления на поле?

– Надеюсь, в октябре буду играть. Но для этого, сначала мне надо набрать форму.

– Ну а за матчами команды наблюдаете?

– Конечно, смотрел все игры по интернету. Всегда молюсь за партнеров, переживаю. Очень рад команду. Была проделана хорошая работа на сборах и сейчас все складывается для нас хорошо!