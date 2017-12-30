Адиев вошел в тренерский штаб "Ахмата"

Экс-игрок "Ахмата" Магомед Адиев вошел в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он работал наставником команды ПФЛ "Легион-Динамо" из Махачкалы. С 2013 по 2016 год возглавлял "Терек-2".
Ранее главным тренером "Ахмата" был назначен Михаил Галактионов. Контракт со специалистом подписан на 3,5 года.
ivashkanosov
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03:25
Thomas_Boy_
Настоящий Горный Орел! Марша догийла, Магомед!
02:07