Адиев рассказал, почему "Анжи" уступил "Оренбургу"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что его команда не могла выходить в быструю атаку в матче 4-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:3).

- Мы не собирались закрываться, но соперник вынудил нас большую часть времени обороняться, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - У нас практически не было выходов в атаку, соперник прижал к воротам.

Незабитый пенальти - ключевой момент в этой встрече. "Анжи" не собирается играть первым номером, а рассчитывает на контратаки. Но сегодня соперник помешал нам это сделать.

"Анжи" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.