Адиев рассказал о настроении в "Анжи" перед игрой с "Краснодаром"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от игры седьмого тура чемпионата России против "Краснодара".

- Мы футбольная команда и тренируемся, чтобы играть. Настроение у нас позитивное, болельщики заждались от нас хорошей игры, - сказал Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Мы пропустили 9 мячей из 10 во втором тайме? Дело не в физике, ведь в беговой работе мы не проигрываем, концентрации не хватает, так как команда новая и не налажены еще взаимодействия. Ожидаем тяжелой игры, "Краснодар" - один из флагманов российского футбола, имеет сбалансированный состав под еврокубки, но в одной игре может произойти все что угодно.

"Анжи" – "Краснодар": чемпионат России по футболу, 7-й тур, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция