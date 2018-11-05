Адиев отомстил "Енисею": "Они говорили, что мы вылетим из РПЛ"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 13-го тура чемпионата России против "Енисея" (1:2) рассказал о том, что слышал оскорбительные слова от соперника после товарищеской игры, которая состоялась ранее. Тогда красноярцы выиграли со счетом 4:0.

– После товарищеского матча с "Енисеем" слышал от красноярцев, что с одной командой, которую они обойдут в лиге, они определились, и осталось найти вторую, - заявил Адиев в эфире "Матч Премьер". - Поэтому перед матчем в понедельник сказал футболистам: "Ребята, я вам как тренер не нужен, выходите и разберитесь".

Трудностей не становится меньше, они наращиваются. Поэтому смысла смотреть в турнирную таблицу и что-то загадывать нет. В оставшихся играх нам будет очень сложно. Мы даже не можем делать те замены, которые хотим. Приходится выкручиваться. Для меня это был самый сложный матч, в том числе в психологическом плане,