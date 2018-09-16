Адиев - о разгроме от "Краснодара": "Болельщики увидели, что будет, если "Анжи" будет атаковать"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:4) в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

- Болельщики требовали от нас атакующей игры. Нас жизнь заставила поставить атакующих игроков. У нас не было в распоряжении ни одного номинального крайнего защитника, - сказал Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Мы должны понимать, что должны играть немного по-другому. Болельщики увидели, что будет, если "Анжи" будет атаковать. Уровень "Краснодара" позволяет им создать один момент и завершить его. А мы новая и строящаяся команда.