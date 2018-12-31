Адиев назвал проводников своих идей в "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев назвал футболистов, которых он считает проводниками своих идей на поле.

- В первую очередь на ум приходит Кулик, - сказал тренер в интервью клубной пресс-службе. - Новосельцев. Рабиу очень профессионален. Какую задачу бы я ему не поставил, он досконально пытается узнать, что от него требуется. Он дотошно спрашивал, как ему нужно перестраиваться. Понсе тоже очень профессионален. У нас очень большие требования к нападающим. Нужно очень много невидимой и неблагодарной черновой работы Другие нападающие это не сразу принимали, а с Понсе никаких проблем.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России – 15 очков в 17 играх.

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