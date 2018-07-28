Аделина Сотникова: "Говорят, мы с Екатериной Ребровой приносим "Спартаку" удачу"

Российская фигуристка Аделина Сотникова побывала на матче 1-го тура РПЛ "Спартак" – "Оренбург" (1:0). Сотникова смотрела игру вместе с Екатериной Ребровой – женой вратаря красно-белых Артема Реброва, который остался в запасе.

- Уже традиция у меня ходить каждый год на эту арену! Говорят, мы с Екатериной Ребровой удачу приносим. Еще бы Артем Ребров был бы на воротах - вообще все супер было бы! - написала Сотникова.

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