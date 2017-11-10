Адамов вошел в тренерский штаб "Ростова"

В тренерском штабе "Ростова" произошли изменения. Штаб Леонида Кучука пополнил бывший капитан команды Роман Адамов, сообщает пресс-служба ростовчан.

Ожидается, что Адамов будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы, а также координировать взаимодействие основной и молодежной команд, а также молодежки и детской школы

– Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем, - цитирует пресс-служба "Ростова" Адамова. - Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить "Ростову" пользу.