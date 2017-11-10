14:40 | Футбол — РФПЛ

Адамов вошел в тренерский штаб "Ростова"


В тренерском штабе "Ростова" произошли изменения. Штаб Леонида Кучука пополнил бывший капитан команды Роман Адамовсообщает пресс-служба ростовчан.

Ожидается, что Адамов будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы, а также координировать взаимодействие основной и молодежной команд, а также молодежки и детской школы

– Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем, - цитирует пресс-служба "Ростова" Адамова. - Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить "Ростову" пользу.

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11357

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