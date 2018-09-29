22:45 | Футбол — РПЛ

Аблай Мбенг: "Я разочарован результатом матча с "Локомотивом"

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Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг после матча девятого тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) рассказал сильнее ли действующий чемпион, чем московский "Спартак".

 - "Локомотив" был сегодня очень мотивирован, здорово атаковал. Ему очень нужна была победа. И мы вроде неплохо отбивались. Но до восьмидесятой минуты. Потом все сломалось.

- Вы играли в этом сезоне и против "Локомотива", и против "Спартака". Кто сильнее?

- Две достаточно равные команды. Не могу кого-то выделить. Обе неплохо играют в атаке. А для нас главным было - успешно отобороняться, а потом уже - как получится.

- Вы разочарованы результатом игры с "Локо"?

- Да. Конечно. (Ярослав Сусов)

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Локомотив - Ахмат

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