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Аблай Мбенг: "Спартак" выполнил установку тренера"

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Нападающий "Терека" Аблай Мбенг в интервью клубной пресс-службе отметил, что "Спартак" (0:1) в матче 15-го тура выполнил установку тренера. По словам форварда, он хотел забить, но было слишком мало времени.

– В вашей карьере было такое, что команда владела преимуществом, но проигрывала?

– Помню, был один такой матч. Нам забили в начале игры, потом ушли в оборону, выставив "автобус".

– Не удивились такой тактике со стороны "Спартака"?

– Думаю, они выполнили установку тренера. До этого много сезонов подряд "Спартак" проигрывал в Грозном, поэтому, сейчас, они забили гол и отошли в оборону.

– "Терек" может быть доволен содержанием своей игры, если не смотреть на счет?

– Играли неплохо, старались придерживаться стратегии, которую выбрал тренер. Мы атаковали, а соперник закрылся.


– Накануне думали о том, что матчи против "Спартака" непосредственно у вас получаются успешными, и удавалось забивать голы?

– Эта мысль была в голове. Думал, что если выйду на поле – забью гол. Но в этом матче моментов у меня не было.

– Возможно, не хватило времени?

– Все может быть. За 10-15 минут сложно что-то сделать.

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7994

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