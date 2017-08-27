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21:27 | Футбол — РФПЛ

Аблай Мбенг: "Принес "Спартаку" чемпионство и обыграл ЦСКА? Пусть я буду символом побед красно-белых"

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Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг рассказал "СЭ", почему не смог забить в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0). Он также добавил, что его команда скоро станет как "Спартак".

 
Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Ахмат" - 0:1. Гости празднуют скандальный гол, ставший победным.Арбитры "поздравили" ЦСКА с днем рождения

– Выиграли, здорово бились сегодня против такой сильной команды, как ЦСКА, – начал Мбенг.

– В конце матча у вас было несколько моментов, чтобы забить. Как объясните, почему не реализовали?

– Был травмирован – два-три месяца не играл. Это вообще мой первый матч после такого перерыва. Да и сегодня мы много оборонялись – из-за этого потерял много сил и не смог забить.

– Почему ваши партнеры так много тянули время? Это нормально?

– Не думаю, что это очень правильно. Но нам приходилось много обороняться, надо было дать ребятам возможность подышать и подождать других ребят, чтобы с большими силами контратаковать и пытаться забить.

– ЦСКА – 106 лет. Хороший подарок сделали армейцам на день рождения?

– Не знаю (улыбается). После четырех поражений подряд нам необходимо было победить. И мы набрали три очка. Это очень здорово.

– В прошлом году принесли "Спартаку" чемпионство, забив "Зениту" в Санкт-Петербурге. Сегодня выходите на поле – и побеждаете ЦСКА после четырех поражений. Вы как будто символ побед "Спартака".

– Пусть будет так. Скоро мы сами станем как "Спартак". Мы не такая большая команда, как ЦСКА или "Спартак". Поэтому чтобы попасть на вершину, необходимо показывать максимум. Наша цель – быть в четверке сильнейших, чтобы выступать в еврокубках.

– Однако сегодня вы ЦСКА переиграли. Армейцы сильнее "Ахмата"?

– Сильная команда, которая будет играть в Лиге чемпионов. Вообще нельзя сравнивать нас с армейцами. Все бьемся и стараемся – выиграть может каждый. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" // Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Сегодня Мбенг был символом чёрного дерева.Запорол всё,что только можно.

22:00

Ivenhoe

В ФНЛ вас, а не 4-е место

21:42

spetrov

Стать как Спартак - сомнительная цель. Объясните кто-нибудь нашему чернокожему брату. :)

21:41