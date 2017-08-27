Аблай Мбенг: "Принес "Спартаку" чемпионство и обыграл ЦСКА? Пусть я буду символом побед красно-белых"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг рассказал "СЭ", почему не смог забить в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0). Он также добавил, что его команда скоро станет как "Спартак".

– Выиграли, здорово бились сегодня против такой сильной команды, как ЦСКА, – начал Мбенг.



– В конце матча у вас было несколько моментов, чтобы забить. Как объясните, почему не реализовали?



– Был травмирован – два-три месяца не играл. Это вообще мой первый матч после такого перерыва. Да и сегодня мы много оборонялись – из-за этого потерял много сил и не смог забить.



– Почему ваши партнеры так много тянули время? Это нормально?



– Не думаю, что это очень правильно. Но нам приходилось много обороняться, надо было дать ребятам возможность подышать и подождать других ребят, чтобы с большими силами контратаковать и пытаться забить.



– ЦСКА – 106 лет. Хороший подарок сделали армейцам на день рождения?



– Не знаю (улыбается). После четырех поражений подряд нам необходимо было победить. И мы набрали три очка. Это очень здорово.



– В прошлом году принесли "Спартаку" чемпионство, забив "Зениту" в Санкт-Петербурге. Сегодня выходите на поле – и побеждаете ЦСКА после четырех поражений. Вы как будто символ побед "Спартака".



– Пусть будет так. Скоро мы сами станем как "Спартак". Мы не такая большая команда, как ЦСКА или "Спартак". Поэтому чтобы попасть на вершину, необходимо показывать максимум. Наша цель – быть в четверке сильнейших, чтобы выступать в еврокубках.



– Однако сегодня вы ЦСКА переиграли. Армейцы сильнее "Ахмата"?



– Сильная команда, которая будет играть в Лиге чемпионов. Вообще нельзя сравнивать нас с армейцами. Все бьемся и стараемся – выиграть может каждый. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" // Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева