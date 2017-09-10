Аблай Мбенг: "Матч против "Локомотива" получился тяжелым, неслучайно они идут в лидерах чемпионата России"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг после матча 9-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что железнодорожники не случайно идут в лидерах премьер-лиги. Он также добавил, что ему еще нужно время, чтобы улучшить свое состояние после травмы.

– Это была тяжелая игра против сильного соперника. Неслучайно "Локомотив" один из лидеров чемпионата, – приводит пресс-служба "Ахмата" слова Мбенга. - Во втором тайме у нас было много моментов, но реализовать получилось только один. Жалко, что наш гол не засчитали, вести в счете, конечно, лучше. Но раз отменили, наверное, офсайд был. Что касается моей формы, мне еще нужно время. Думаю, с каждой тренировкой буду набирать кондиции.

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