Аблай Мбенг: "Через две недели начну тренировки в общей группе"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг рассказал, как проходит его восстановление и отметил, что с нетерпением ждет возвращения на поле. Из-за травмы сенегалец в этом сезоне пока не сыграл ни в одном матче чемпионата России.

– Я лечился около двух недель в Барселоне. Восстановление проходит хорошо. Через две недели начну тренировки в общей группе, – цитирует Мбенга пресс-служба "Ахмата". – Я сожалею. Не стоило играть, не имея 100-процентной уверенности.

Я рискнул и поплатился за это. Я соскучился по команде и по полю. С нетерпением жду возвращения и наших общих побед. Конкуренция большая, как и всегда, что год или два назад. Но я считаю, тренер выберет лучших.