Абель Эрнандес в ближайшее время будет работать индивидуально

Оно выявило повреждение приводящей мышцы правого бедра. В ближайшее время футболист будет работать индивидуально под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Эрнандес не сможет принять участие в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы".