15:38 | Футбол — РПЛ

Абель Эрнандес в ближайшее время будет работать индивидуально

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Получивший повреждение в игре 13-го тура РПЛ с "Динамо" нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прошел медицинское обследование, информирует официальный сайт армейцев.

Оно выявило повреждение приводящей мышцы правого бедра. В ближайшее время футболист будет работать индивидуально под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Эрнандес не сможет принять участие в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы".

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/abel-hernandez-proshel-obsledovanie/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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