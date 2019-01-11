Абель Эрнандес сделал хет-трик в двусторонке ЦСКА

ЦСКА провел второй день на сборах в Кампоаморе, сообщает bobsoccer. В его рамках состояалсь серия двусторонних мини-матчей. Первый гол сборов забил Алан Дзагоев, а лучшим бомбардиром стал Абель Эрнандес​, сделавший хет-трик.

В результате команда "синих" обыграла команду "зеленых" со счетом 8:6 (Дзагоев, Абель – 3, Бийол, Влашич – 2, Марио Фернандес – Нисимура – 2, Тикнизян, Набабкин, Сигурдссон – 2).

Затем состоялся еще один матч в тех же составах. "Синие" вновь победили – 4:0 (Абель, Марио Фернандес, Бийол, Дзагоев).

На первом сборе ЦСКА пробудет до 22 января. Два остальных сбора также пройдут в Кампоаморе.