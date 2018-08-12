Абель Эрнандес: "Рад открыть счет голам за ЦСКА. Вместе с тем, немного грустно"

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес в интервью клубной пресс-службе высказал мнение, что результат матча с "Енисеем" (1:1) в третьем туре Российской премьер-лиги можно считать неплохим результатом, так как армейцы играли вдесятером с 50-й минуты.

- Я очень рад, что открыл счет голам за ЦСКА. Вместе с тем, мне сейчас немного грустно, ведь мы не выиграли этот матч, хотя ехали в Тюмень за победой, - сказал Эрнандес. - Думаю, ничья справедливый результат. Соперник тоже провел очень хороший матч.

Плюс к этому мы достаточно рано остались в десятером. Когда играешь в меньшинстве, это осложняет выполнение установки. Так что одно очко, добытое с "Енисеем", можно признать неплохим результатом.

При пенальти я не колебался, был достаточно спокоен. Еще до этого Виктор Михайлович (Гончаренко. - Прим. "СЭ") сказал, что если будет пенальти, исполнять его должен я. Так что я взял на себя эту ответственность. Был уверен в своих силах и, слава богу, сделал все как надо.

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