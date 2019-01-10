Абель Эрнандес останется в ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о дальнейшем сотрудничестве с нападающим Абелем Эрнандесом. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что большую часть первой половины чемпионата он пропустил из-за травмы. В 8 матчах РПЛ на его счету 2 гола и результативная передача. Уругваец присоединится к команде на сборах в Кампоаморе.
Абель Эрнандес остается в ПФК ЦСКА! Руководству клуба удалось достичь соглашения с игроком и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества. Уже сегодня @abelitoh11, пропустивший большую часть первой половины сезона из-за травмы, вместе с командой начнет работу на сборах в Кампоаморе 👊🏽 . #мыЦСКА
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