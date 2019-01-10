Абель Эрнандес останется в ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о дальнейшем сотрудничестве с нападающим Абелем Эрнандесом. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что большую часть первой половины чемпионата он пропустил из-за травмы. В 8 матчах РПЛ на его счету 2 гола и результативная передача. Уругваец присоединится к команде на сборах в Кампоаморе.