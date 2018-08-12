Абель Эрнандес - о РПЛ: "Присутствует даже некоторая толкотня"

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес в интервью клубной пресс-службе оценил уровень российской премьер-лиги. Игрок открыл счет голам за армейцев, забив в ворота "Енисея" (1:1) в третьем туре турнира.

- Конечно я не привык играть на синтетических полях, - сказал Эрнандес. - Но для первого раза, считаю, выступил нормально. Российский футбол кажется мне силовым, здесь очень много борьбы. Команды постоянно сражаются за мяч, порой присутствует даже некоторая толкотня. И все это насыщает каждую минуту матча. Пока что я выделил для себя именно это.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

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