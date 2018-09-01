Абель Эрнандес: "Если я достигну хотя бы одного процента от того, чего добился Роналдо, буду просто счастлив"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес в интервью клубной пресс-службе назвал бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо своим идолом.

– Кто вдохновляет и направляет вас?

– Роналдо – мой идол, я считаю его самым лучшим нападающим в мире, во всей истории футбола. Если я достигну хотя бы одного процента от того, чего добился Зубастик, буду просто счастлив. Всегда восхищался им и сохраняю эти чувства и сейчас. То, что он сделал для футбола, не измерить ничем.

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