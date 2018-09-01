15:04 | Футбол — РПЛ

Абель Эрнандес: "Если я достигну хотя бы одного процента от того, чего добился Роналдо, буду просто счастлив"


Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес в интервью клубной пресс-службе назвал бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо своим идолом.

– Кто вдохновляет и направляет вас? 

– Роналдо – мой идол, я считаю его самым лучшим нападающим в мире, во всей истории футбола. Если я достигну хотя бы одного процента от того, чего добился Зубастик, буду просто счастлив. Всегда восхищался им и сохраняю эти чувства и сейчас. То, что он сделал для футбола, не измерить ничем.

ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция в 16.30 по посковскому времени

Эрнандес рассказал, кто в ЦСКА "основа основ". Фернандес - вне списка

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/abel-hernandez-budu-schastliv-dostich-v-futbole-khotya-by-odnogo-protsenta-ot-togo-chego-dobilsya-ron/

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ