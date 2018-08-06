20:17 | Футбол — РПЛ

Абель Эрнандес: "ЦСКА переломит ситуацию. Победы придут"


Новичок ЦСКА нападающий Абель Эрнандес заявил, что игроки команды постараются переломить неудачный старт в чемпионате России. Армейцы набрали 1 очко в двух турах РПЛ, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (0:0) и проиграв "Ростову" (0:1).

- С такими фанатами сезон должен получиться великолепным, - сказал Эрнандес в интервью клубной пресс-службе. - Я уверен, что мы переломим ситуацию. Будем много работать, победы придут, и у нашей команды всё будет в порядке.

В 3-м туре РПЛ ЦСКА встретится с "Енисеем"

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/abel-hernandez-my-perelomim-situatsiyu-pobedy-pridut/

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