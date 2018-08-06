20:22 | Футбол — РПЛ

Абель Эрнандес: "ЦСКА нужно забыть матч с "Ростовом"


Новичок ЦСКА нападаюдий Абель Эрнандес заявил, что армейцы должны забыть матч 2-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1) и двигаться дальше.

 В этой игре тренер просил меня наносить больше ударов, активно подключаться к атакам, искать шансы для взятия ворот, - сказал Эрнандес в интервью клубной пресс-службе. - Увы, удача от меня отвернулась. Нам нужно забыть этот матч, исправить ошибки и готовиться к следующим поединкам.

В 3-м туре РПЛ ЦСКА встретится с "Енисеем".

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/abel-hernandez-my-perelomim-situatsiyu-pobedy-pridut/

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