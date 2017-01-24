17:53 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Абдулаев стал генеральным директором "Анжи"

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"Анжи" объявил о назначении Саида Абдулаева генеральным директором клуба. Саид Абдулаев родился 20 марта 1979 года. Окончил Дагестанский государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит" с отличием и юридический факультет того же вуза по специальности "юриспруденция".

В период с 2001 по 2012 год он уже работал в "Анжи" юристом, а затем и исполнительным директором. В 2009 году Абдулаеву было присуждено почетное звание заслуженного работника физической культуры Республики Дагестан.

"Поздравляем Саида Абдуллаевича с должностью генерального директора ФК "Анжи" и желаем ему плодотворной и успешной работы во благо нашего клуба!" – говорится в заявлении.

 

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/said_abdulaev_general_nij_direktor_fc_anji240117/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Valeri

Какой талантливый джигит, однако...И такой молодой...Уже и звание успел получить. Папа то кто?

01:30

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