Абдулаев стал генеральным директором "Анжи"

"Анжи" объявил о назначении Саида Абдулаева генеральным директором клуба. Саид Абдулаев родился 20 марта 1979 года. Окончил Дагестанский государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит" с отличием и юридический факультет того же вуза по специальности "юриспруденция".

В период с 2001 по 2012 год он уже работал в "Анжи" юристом, а затем и исполнительным директором. В 2009 году Абдулаеву было присуждено почетное звание заслуженного работника физической культуры Республики Дагестан.

"Поздравляем Саида Абдуллаевича с должностью генерального директора ФК "Анжи" и желаем ему плодотворной и успешной работы во благо нашего клуба!" – говорится в заявлении.