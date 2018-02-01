Абдул Азиз Тете: "Мало знал о российском футболе и московском "Динамо"

Новичок "Динамо" Абдул Азиз Тете подчеркнул, что ему было непросто решиться на переход. По словам полузащитника, ранее выступавшего в составе "Леха", он был счастлив в Польше, но бело-голубые предложили ему вызов.

– Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто, – приводит пресс-служба бело-голубых слова Тете. – Я был игроком "Леха", ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. "Динамо" предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

– Друзья футбольные?

– Да. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за "Кубань" и "Анжи", а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком "Анжи".

– А с Дмитрием Хохловым говорили?

– Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим "Динамо". Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

– Что вы знали о российском футболе и "Динамо" до перехода сюда?

– Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда "Динамо" вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.