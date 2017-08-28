Абденнур сегодня приедет в Петербург на медосмотр для "Зенита"

Защитник "Валенсии" Аймена Абденнура завтра пройдет медицинское обследование перед переходом в "Зенит", информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сегодня 28-летний игрок сборной Туниса должен приехать в Санкт-Петербург.

​Как ранее сообщал "СЭ", петербургский клуб арендует Абденнура на один сезон. При этом в соглашении будет предусмотрена возможность продления аренды еще на год.

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, всего за команду он провел 43 матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист играл за "Тулузу", "Монако" и "Вердер".